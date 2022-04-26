Баку, 26 апреля, 2022, 11:50 — ИА Регнум. Масочный режим в Азербайджане будет отменён с 1 мая. Об этом сообщил главный инфекционист минздрава республики Тейяр Эйвазов.

https://pixabay.com Маска

«Требование носить маски в Азербайджане отменяется, но ими всё же рекомендуется пользоваться, особенно в местах массового скопления и в закрытых помещениях», — сказал Эйвазов.

Он призвал жителей страны не забывать, что пандемия не закончилась. Инфекционист также отметил, что коронавирус может ещё мутировать и вызвать новую волну заболеваний.

Напомним, 15 апреля в Азербайджане отметили обязательные ПЦР-тесты на SARS-CoV-2 для въезжающих в страну из-за границы.