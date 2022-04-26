Переславль-Залесский, Ярославская область, 26 апреля 2022, 11:48 — REGNUM Главой Переславля Ярославской области станет депутат областной думы Александр Тарасенков. Об этом 26 апреля рассказал на пресс-конференции врио губернатора Михаил Евраев.
Сейчас Александр Тарасенков возглавляет комитет по жилищно-коммунальному комплексу, энергетике, экологии и природопользованию.
Представят Александра Тарасенкова в Переславле уже 26 апреля. Прежняя глава городского округа Ирина Строкинова ушла в отставку по собственному желанию.
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