Переславль-Залесский, Ярославская область, , 11:48 — REGNUM Главой Переславля Ярославской области станет депутат областной думы Александр Тарасенков. Об этом 26 апреля рассказал на пресс-конференции врио губернатора Михаил Евраев.

Александр Тарасенков Duma.yar.ru

Сейчас Александр Тарасенков возглавляет комитет по жилищно-коммунальному комплексу, энергетике, экологии и природопользованию.

«Он обладает достаточными компетенциями, опытом, знаниями, житель Ярославской области, его знают много лет. Я думаю, что он сможет», — сказал Михаил Евраев.

Представят Александра Тарасенкова в Переславле уже 26 апреля. Прежняя глава городского округа Ирина Строкинова ушла в отставку по собственному желанию.

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