Санкт-Петербург, , 11:54 — REGNUM Богатые петербуржцы активно скупают земли и элитные дома на территории Ленинградской области, ближе к государственной границе с Финляндией, сообщил 26 апреля эксперт рынка премиальной недвижимости Петербурга Алексей Швырков.

Ладожское озеро Vitold Muratov

По его словам, в первые три месяца 2022 года количество запросов на приобретение элитных особняков выросло на 12,95%.

«Изменения на загородном премиальном рынке произошли колоссальные, и началось всё с COVID-ограничений. Сейчас эти изменения пошли по нарастающей. Сегодня все скупают землю, причём много – не 10 и не 15 соток, а существенно больше», — заметил эксперт, пояснив, что состоятельные покупатели строят капитальные всесезонные дома, а не дачи на лето, как было раньше.

Как правило состоятельные петербуржцы покупают земли на Карельском перешейке, богатом лесами, озёрами и живописными местами.

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