Курск, 26 апреля, 2022, 11:47 — ИА Регнум. В Курской области торговым центрам рекомендовали с 1 по 10 мая не транслировать иностранную музыку. Как сообщил портал «Друг для друга», об этом заявил заместитель губернатора Виктор Карамышев.

Цитата из к/ф «Репетиция оркестра». реж. Федерико Феллини. 1978. Италия, Германия (ФРГ) Буйство

«Вместе с членами общественного совета при комитете по культуре Курской области приняли решение рекомендовать ТЦ сменить музыкальный репертуар в пользу качественной отечественной музыки», — цитирует издание слова Карамышева.

Ранее уполномоченный по правам человека в Курской области Владимир Фирсов предлагал совсем запретить торговым центрам транслировать иностранную музыку.