В курских торговых центрах с 1 по 10 мая отменили иностранную музыку
Курск, 26 апреля, 2022, 11:47 — ИА Регнум. В Курской области торговым центрам рекомендовали с 1 по 10 мая не транслировать иностранную музыку. Как сообщил портал «Друг для друга», об этом заявил заместитель губернатора Виктор Карамышев.
Цитата из к/ф «Репетиция оркестра». реж. Федерико Феллини. 1978. Италия, Германия (ФРГ)
Буйство
«Вместе с членами общественного совета при комитете по культуре Курской области приняли решение рекомендовать ТЦ сменить музыкальный репертуар в пользу качественной отечественной музыки», — цитирует издание слова Карамышева.
Ранее уполномоченный по правам человека в Курской области Владимир Фирсов предлагал совсем запретить торговым центрам транслировать иностранную музыку.