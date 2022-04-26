Уфа, , 11:51 — REGNUM Более 22 тысяч жителей Башкирии получают продукцию «Молочной кухни» бесплатно. Об этом 26 апреля сообщил глава республики Радий Хабиров на своей странице в социальной сети.

Молочная смесь

По его словам, «Молочной кухне» в Башкирии исполняется три года. В настоящее время эту продукцию в регионе производят семь заводов, которые работают в разных районах республики. В прошлом году эти предприятия переработали 3,6 тысячи тонн молока, произвели 6,3 млн порций молока, 2,8 млн порций йогурта, 4,5 млн порций кефира и 3,3 млн порций творога.

В Башкирии сейчас работают 140 раздаточных пунктов: 55 фирменных точек, 11 пунктов работают на базе поликлиник и аптек, а в 64 населённых пункта постоянно приезжают автолавки.

«Мы разработали нормативку, и молочную продукцию бесплатно получают в Башкирии 22 624 человека – дети из малоимущих семей, сироты и те, которые остались без попечения родителей, беременные и кормящие мамочки», — сообщил глава региона.

Он также сообщил, что эту сеть руководство Башкирии будет развивать дальше.