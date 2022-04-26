Новосибирск, , 11:45 — REGNUM В Новосибирской области министерство ЖКХ и энергетики предупредило регионального оператора — компанию «Экология Новосибирск» — о юридических последствиях нарушений с вывозом мусора в Новосибирске. Об этом сообщили в правительстве региона.

Вывоз мусора Иван Шилов © ИА REGNUM

«Сохранение значительных проблем в районах города до 29 апреля станет поводом для запуска процедуры расторжения соглашения с региональным оператором», — подчеркнули в областной администрации.

По официальным данным, сегодня, 26 апреля, в Новосибирске на линии работают 114 мусоровозов, в том числе техника муниципального предприятия «Спецавтохозяйство».