Саратов, , 11:53 — REGNUM В Саратовской области в дорожную аварию 26 апреля попала рейсовая маршрутка №233 пригородного сообщения. Губернатор Валерий Радаев поручил оказать необходимую поддержку пострадавшим.

Авария Tysto

По информации пресс-службы главы региона, авария произошла по пути следования маршрутки из Татищевского района в Саратов. На месте работают сотрудники ГИБДД. Минздраву поручено помочь пострадавшим, среди которых несколько человек с травмами средней степени тяжести, тяжелых нет.

Ранее ИА REGNUM сообщало, Вечером 31 марта на автомобильной дороге в районе Саратовской ГЭС произошла дорожная авария с участием пяти автомобилей.

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