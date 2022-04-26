Москва, , 11:42 — REGNUM Американцы шаг за шагом ведут своих союзников и подвластные государства к разрушению системы ООН, к полному отказу от международного права, они действительно хотят попытаться построить «мир без России», отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин во вторник, 26 апреля, комментируя высказывания министра иностранных дел России Сергея Лаврова.

ООН Иван Шилов © ИА REGNUM

Как сообщалось ранее, Лавров заявил, что США и их западные союзники пытаются обесценить право вето в Совете Безопасности ООН и что такое положение дел очень опасно для всей организации.

« Говоря о том, что США пытаются обесценить право вето в Совете Безопасности ООН, Сергей Лавров напомнил о судьбе Лиги Наций, где у ведущих членов организации не было такого права. Дело, конечно, не в судьбе Лиги Наций, созданной сразу после Первой мировой войны и ликвидированной за ненадобностью в 1946 году; дело в том, что Лига Наций не смогла предотвратить Вторую мировую войну.

Более того, в контексте политической импотенции Лиги Наций особое значение приобретает остракизм, которому в этой организации был подвергнут Советский Союз, принятый в Лигу Наций в 1934 году и признанный тогда же постоянным членом Совета Лиги, но исключённый из этой организации в декабре 1939 года после начала Советско-финляндской войны. С кем тогда вступил в войну СССР? Он вступил в войну с фашистским финским государством, будущим союзником нацистской Германии. Зачем? С целью отодвинуть нацистскую угрозу от своих границ… Исторические параллели, по-моему, очевидны.

Итак, чем закончилось для Лиги Наций её предвзятая политика, мы знаем. Что произошло в середине XX века с Финляндией, нам тоже известно. Знаем мы и то, что созданная при ведущей роли СССР ООН успешно не допускала мировых войн на нашей планете в течение более полувека. В последние годы американцы шаг за шагом ведут своих союзников и подвластные государства к разрушению системы ООН, к полному отказу от международного права. Они действительно хотят попытаться построить «мир без России».