Ставрополь, , 11:42 — REGNUM В Ставропольском крае бизнесмен и чиновник подозреваются в мошенничестве в особо крупном размере при поставке продуктов питания в санатории, детские сады и медорганизации Крыма и Ставрополья. Фигурантами дела являются экс-директор ООО «Курортсервис» Гагик Арзуманян и бывший председатель городской думы Железноводска, а затем первый заместитель главы администрации города Арарат Довмалов, сообщили 26 апреля в краевом управлении СКР.

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Несмотря на то, что компания «Курортсервис» не имела финансовой возможности исполнить обязательства перед конрагентами из-за значительной кредиторской задолженности и залогов имущества перед кредиторами, они заключали договоры поставок продуктов питания и другие товары в различные организации Ставрополья и Крыма. Следствие полагает, что расплачиваться за товар злоумышленники и не собирались. Ущерб, нанесенный поставщикам, превысил 11,9 млн рублей.

В настоящее время дело в отношении Арзуманяна выделено в отдельное производство и направлено в суд, а его подельник все еще находится под следствием.