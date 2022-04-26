Великий Новгород, , 12:00 — REGNUM Предприниматели малого и среднего бизнеса Новгородской области смогут получить льготные кредиты на инвестиционные проекты. Об этом 26 апреля сообщили в пресс-службе правительства региона.

Деньги Дарья Антонова © ИА REGNUM

Мера по предоставлению льготных кредитов станет одним из способов поддержки бизнеса региона в условиях текущей экономической обстановки. На её реализацию выделят до 1 млрд рублей.

В Новгородской области исполняют поручения президента РФ Владимира Путина по поддержке предпринимателей. Власти решили участвовать в федеральных программах.

Отметим, что из бюджета региона на компенсацию процентной ставки выделят 40 млн рублей. Предоставление льготных кредитов позволит предпринимателям получить средства по ставке 7% годовых.

Напомним, что в качестве поддержки в фонд поддержки малого предпринимательства и региональный фонд развития промышленности поступят 300 млн рублей. В области также помогут социальным предпринимателям и молодёжи.

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