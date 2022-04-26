Донецк, , 11:42 — REGNUM Медаль «За освобождение Мариуполя», которой будут награждать отличившихся в ходе освобождения города от киевских боевиков военных, считает целесообразным учредить глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин. Он написал об этом 26 апреля в своем телеграм-канале.

Глава ДНР Денис Пушилин council.gov.ru

«Считаю целесообразным учредить медаль «За освобождение Мариуполя» и вручать ее военнослужащим, особо отличившимся в боях за этот город», — уточнил он в своем сообщении.

Также Пушилин отметил, что у сражения за Мариуполь будет особое место в истории Донбасской освободительной операции и указал на массовые проявления военными ДНР героизма.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава ДНР Денис Пушилин рассказал, что украинские боевики, остающиеся в Мариуполе на территории комбината «Азовсталь», стали проситься в Турцию.