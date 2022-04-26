Ульяновск, , 11:41 — REGNUM В Ульяновске в рамках празднования Дня Победы подготовлено более 200 мероприятий. Об этом сообщает городская администрация.

На параде Алексей Колчин © REGNUM

Праздничные мероприятия начнутся 2 мая. Дню Победы посвятят различные акции, автопробег, митинги и церемонии возложения цветов к памятникам, в том числе с участием войск территориального гарнизона. В парках организуют тематические мероприятия и интерактивные площадки.

Одной из продолжительных акций станут «Фронтовые бригады», которые состоятся со 2 по 8 мая в 49-ти дворах: на открытой площадке у домов, где проживают ветераны, выступят творческие коллективы.

В День Победы, 9 мая, пройдут митинг-реквием, праздничный парад, шествие «Бессмертного полка», будет работать кинозал под открытым небом. Также на уличном экране будет демонстрироваться «Книга памяти», состоится демонстрация военной техники «Моторы Победы», будут представлены работы ульяновских фотографов «Солдаты Победы», пройдут различные концерты и другие мероприятия.

Завершится День Победы праздничным фейерверком.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновске в 2022 году увеличат количество мероприятий в рамках работы по патриотическому воспитанию. В 2022 году планируется провести 600 таких мероприятий, в то время как в 2021 году их было порядка 500.

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