Донецк, 26 апреля, 2022, 11:41 — ИА Регнум. В Донецкой Народной Республике остался без света посёлок Яковлевка Ясиноватовского района. Об этом 26 апреля сообщили в штабе территориальной обороны ДНР.

Иван Шилов ИА REGNUM ДНР

В штабе рассказали, что в результате обстрела украинских формирований, посёлок Яковлевка остался без электроэнергии.

«Ремонтно-восстановительные работы начнутся, как только позволит обстановка», — сказано в распространённом заявлении.