Москва, 26 апреля, 2022, 11:52 — ИА Регнум. Секретариату ООН до сих пор не удалось решить вопрос с изъятой у России в США дипломатической собственностью. Об этом официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила 26 апреля в эфире «Радио России».

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

Она напомнила, что несколько объектов российской недвижимости, в том числе обладавших иммунитетом ООН, были изъяты в США ещё в 2016 году. Тогда президентом был Барак Обама.

«Соответственно, мы ставили этот вопрос перед Секретариатом неоднократно. Увы, к сожалению, с этой миссией Секретариат не справился», — отметила Захарова.

Представитель МИД подчеркнула, что все эти годы Россия не имеет доступа к зданиям, которые были куплены и обладали иммунитетом. Это не арендуемые объекты, а помещения и территории, которыми владела Россия, а ранее — Советский Союз.

Сейчас представители России не могут даже приблизиться к зданиям и проверить, в каком они состоянии.

Как сообщало ИА REGNUM, по мнению посла в Вашингтоне Анатолия Антонова, США уже не вернут России отнятую дипломатическую собственность.

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