Москва, 26 апреля, 2022, 11:39 — ИА Регнум. Снижение ставки по льготной ипотеке позволит поддержать спрос на рынке недвижимости, а также будет стимулировать строительный сектор выводить большее количество предложения на рынок, заявила корреспонденту ИА REGNUM аналитик ФГ «Финам» Наталья Пырьева.

Fishki.net Ипотека

«На данный момент спрос оставался довольно высоким, но это объясняется повышенной степенью неопределенности в экономике страны – в январе–феврале 2022 года спрос стимулировали ожидания повышения ставки, в марте – геополитическая напряженность.

При этом уже в апреле фиксируется снижение спроса – цены продолжают расти, льготная ипотека под 12% не привлекает массового покупателя. Снижение ставки до 9%, поможет поддержать спрос, но не стоит ожидать, что спрос будет слишком активным, поскольку цены сейчас слишком высокие, инфляция ускоряется, доходы населения снижаются.

Кроме того, в течение 2020–2021 гг. был зафиксирован рекордный спрос на новостройки и рекордный ввод нового жилья, что свидетельствует о том, что значительная доля россиян реализовали отложенные ранее и текущие потребности по вопросу улучшения жилищных условий.

Цены на новостройки продолжат расти, как минимум, в размере инфляции. Что касается вопроса привлекательности покупки недвижимости с использованием ипотечных средств, то тут не может быть универсального ответа.

Поскольку сохраняется высокая степень неопределенности в экономике страны, строить долгосрочные прогнозы пока очень проблематично, поэтому определить дальнейшие условия сложно, в том числе, в разрезе рынка недвижимости.

Прежде всего, необходимо понимать устойчивость финансового положения потенциального покупателя, а также тщательно оценивать жилой комплекс, в котором предполагается покупка квартиры.

Необходимо обращать внимание на застройщика (ввод в эксплуатацию прошлых объектов и возможные факты затягивания сроков строительства, размер долга, число ипотечных партнеров также хороший показатель финансовой устойчивости девелопера), на сам объект (на каком этапе строительства, расположение и т.д.)», — пояснила эксперт

Как сообщало ИА REGNUM, ставка по льготной ипотеке в России будет снижена до 9%, заявил 25 апреля президент РФ Владимир Путин.

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