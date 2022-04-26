Вашингтон, 26 апреля, 2022, 12:17 — ИА Регнум. Сериал «Идол» от HBO собираются переснять. Об этом пишет издание Complex 26 апреля.

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Как сообщает источник, пересъёмкам подвергнут даже полностью завершённые эпизоды проекта. Причиной для подобного решения стали изменения в актёрском составе и съёмочной группе сериала, а также смена концепции «Идола».

Напомним, что производство «Идола» стартовало в 2021 году. Автором сериала является Сэм Левинсон («Эйфория»), а одну из главных ролей в нём исполнит певец The Weeknd (Эйбел Тесфайе).