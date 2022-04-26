Кемерово, , 11:39 — REGNUM В Кемеровской области рабочая группа по строительству мемориального комплекса Героям-сибирякам обсудила промежуточную готовность проекта. Также были утверждены материалы, которые будут использоваться при изготовлении элементов архитектурного ансамбля.

Война Иван Шилов © ИА REGNUM

«Первая очередь комплекса — центральная аллея с памятником воину-освободителю — должна быть выполнена к сентябрю текущего года, — заявил губернатор региона Сергей Цивилёв. — Это дань памяти нашим предкам, защитивших мир от фашизма. Сейчас, когда Россия снова освобождает мир от неонацизма, мы должны показать, что верны исторической правде и продолжаем дело, начатое нашими дедами и прадедами».

Напомним, решение об установке в Кемерове точной копии памятника воину-освободителю, прототипом которого стал кузбассовец Николай Масалов, принято в мае 2021 года.