Москва, , 11:38 — REGNUM Арбитраж Москвы 6 июня 2022 года планирует рассмотреть многомиллионный иск от «Объединённой авиастроительной корпорации» к АО «Научно-производственный комплекс Пеленгатор», которое выступало исполнителем ряда госконтрактов, в том числе на летательные аппараты. Дело слушает судья Уточкин, передаёт ИА REGNUM.

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Исковое заявление от ПАО «Объединённая авиастроительная корпорация» поступило в суд в начале марта 2022 года, но из-за недочётов было оставлено без движения. После их устранения 23 апреля 2022 года суд принял претензии к производству.

Сумма исковых требований составляет 104 546 051,7 рубля. Детали спора пока не сообщались.

По открытым данным НПК являлся исполнителем десятка госконтрактов, в том числе с ним в 2017 году как с единственным поставщиком заключило контракт на 82 млн рублей АО «Российская самолётостроительная корпорация «МИГ». Предмет контракта — летательные и космические аппараты, соответствующее оборудование.

Компания-ответчик в едином госреестре юрлиц зарегистрирована в 2014 году, прописана в Санкт-Петербурге.