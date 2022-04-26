Чита, , 11:38 — REGNUM Власти Забайкальского края расширили возможности для владельцев «Пушкинских карт». На сегодняшний день в одноимённом проекте участвуют уже 52 организации, сообщает 26 апреля министерство культуры региона.

Пушкинская карта Министерство культуры Забайкалья

По карте можно сходить в кинотеатры «Россия», «Бригантина», «Удокан» и «Центавр», также к ним присоединился кинотеатр «Шатры Синема». В этих организациях кинопроката молодежь может посмотреть отечественные фильмы, созданные при поддержке министерства культуры России и Фонда кино.

Также новыми участниками проекта стали: Балейский городской отдел культуры, Районный дом культуры «Рубин, Досуговый центр «Радуга» Чернышевского района, Амитхашинский сельский Дом культуры и культурно-библиотечный центр «Шахтер». Первой библиотекой в проекте «Пушкинская карта» стала Централизованная библиотечная система Агинского района.

Как сообщало ИА REGNUM, программа «Пушкинская карта» реализуется министерством культуры РФ по инициативе президента России Владимира Путина и направлена на популяризацию культуры среди молодых людей в возрасте от 14 до 22 лет.

Кинотеатрам Забайкалья с 1 февраля разрешено принимать к оплате «Пушкинскую карту»: к проекту присоединились находящиеся в Чите «Бригантина», «Удокан» и «Россия».

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