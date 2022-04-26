Газа, Палестина, 26 апреля 2022, 11:41 — REGNUM В группировке ХАМАС выступили с предостережением в адрес властей Израиля, потребовав прекращения нападений на мечеть Аль-Акса в Иерусалиме. Об этом 26 апреля сообщает информационное агентство Quds со ссылкой на заявление главы группировки Захера Джабарина.
По его словам, ХАМАС готовит свой ракетный арсенал для нанесения ударов по израильской территории. С его слов, в рамках первого залпа планируется запустить по Израилю более 1000 ракет.
«Число 1111 — это количество ракет первого залпа в нашем следующем противостоянии с оккупантами, и мы способны увеличить количество ракет в каждом следующем залпе», — заявил Захер Джабарин.