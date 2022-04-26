Газа, Палестина, 26 апреля, 2022, 11:41 — ИА Регнум. В группировке ХАМАС выступили с предостережением в адрес властей Израиля, потребовав прекращения нападений на мечеть Аль-Акса в Иерусалиме. Об этом 26 апреля сообщает информационное агентство Quds со ссылкой на заявление главы группировки Захера Джабарина.

Бойцы ХАМАС

По его словам, ХАМАС готовит свой ракетный арсенал для нанесения ударов по израильской территории. С его слов, в рамках первого залпа планируется запустить по Израилю более 1000 ракет.

«Число 1111 — это количество ракет первого залпа в нашем следующем противостоянии с оккупантами, и мы способны увеличить количество ракет в каждом следующем залпе», — заявил Захер Джабарин.