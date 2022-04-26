София, , 11:36 — REGNUM Коалиционный совет правящих партий при правительстве Болгарии приступил к рассмотрению вопроса о предоставлении Украине помощи в виде летального оружия. Об этом 26 апреля сообщает БНР.

Болгария Ольга Шклярова © ИА REGNUM

По предварительным данным, ранее в пользу оказания Киеву соответствующей поддержки высказались представители всех правительственных сил страны, исключая Болгарскую социалистическую партию (БСП).

Накануне премьер-министр Болгарии Кирил Петков предложил «ускорить одобрение этой инициативы».

В то же время, по словам главы БСП, вице-премьера Болгарии Корнелии Ниновой, поставки на Украину болгарского оружия приведут к очередной дестабилизации ситуации в регионе.