Оренсе, Испания, 26 апреля, 2022, 11:36 — ИА Регнум. В испанском городе Оренсе проходит одна из крупнейших испанских выставок, посвящённая группе The Beatles. Об этом пишет агентство EFE.

The Beatles

Выставка, которая продлится до 12 июня, объединяет почти триста экспонатов, начиная от инструментов, на которых играли музыканты, их одежды, выпущенных пластинок, книг, и заканчивая предметами, связанные с музыкальным коллективом.

Экспонаты можно увидеть в культурном центре им. Маркоса Валкарселя в Оренсе.