Москва, 26 апреля, 2022, 11:35 — ИА Регнум. Несколько сотен российских дипломатов вернулись в Россию из стран НАТО, заявила 26 апреля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

«Сейчас несколько сотен российских дипломатов уже вернулись из стран натовского блока», — сказала Захарова в эфире «Радио России».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее российский генеральный консул в США Александр Захаров заявил, что Генеральное консульство России в Хьюстоне работает в штатном режиме, несмотря на психологическое давление и блокировку банковских счетов.

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