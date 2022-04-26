Калуга, 26 апреля, 2022, 12:24 — ИА Регнум. В Калужской области за минувшие сутки были госпитализированы 12 ковид-пациентов, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию федерального штаба от 26 апреля.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Положительные результаты тестов на коронавирус за последние сутки подтверждены у 42 человека. Днём ранее, 25 апреля, в регионе было зарегистрировано 43 случая заражения. С начала пандемии в Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 102 941 человека, 99 341 человека выздоровело.

За минувшие сутки от осложнений, вызванных COVID-19, умерших не зафиксировано. Всего с начала пандемии в регионе скончались 1 453 человека с подтверждённым заражением новой коронавирусной инфекцией.