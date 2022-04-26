Москва, , 11:40 — REGNUM Сертификаты на получение целевого жилищного займа в рамках военной ипотеки вручили первым военнослужащим, участвовавшим в спецоперации по защите ЛНР и ДНР, сообщили в Минобороны РФ.

Церемония вручения сертификатов Минобороны РФ

Церемония вручения прошла в реабилитационно-образовательном центре для обучения и подготовки военнослужащих, получивших ранения, созданном по решению министра обороны РФ Сергея Шойгу на базе филиала Центрального военного клинического госпиталя имени Вишневского.

Отмечается, что всех военнослужащих обеспечат служебным жильем с учетом расположения места службы, либо назначат ежемесячную денежную компенсацию за наём жилья. Органы жилищного обеспечения Минобороны РФ уже начали подбирать служебные квартиры для тех, кто решит продолжить военную службу после реабилитации и профессиональной переподготовки к новому виду служебной деятельности.

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