Молдавия, 26 апреля 2022, 11:33 — REGNUM Президент Молдавии Майя Санду 26 апреля созывает заседание Высшего совета безопасности республики из-за происшествий в Приднестровье. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
Сообщается, что заседание назначено на 13:00 по местному времени (совпадает с московским).
«После встречи, в 15.00, президент Майя Санду проведёт брифинг для прессы», — говорится в сообщении.
Напомним, 25 апреля в Тирасполе неизвестные обстреляли здание министерства государственной безопасности, предположительно, из гранатометов. 26 апреля в республике были взорваны две антенны на телерадиоцентре «Маяк». В обоих случаях пострадавших не было.