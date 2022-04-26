Донецк, 26 апреля, 2022, 11:39 — ИА Регнум. Украинские силовики, остающиеся в Мариуполе на территории комбината «Азовсталь», стали проситься в Турцию. Об этом глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин заявил 26 апреля в эфире телеканала «Соловьев Live».

Никита Третьяков ИА REGNUM Вид на металлургический комбинат «Азовсталь»

Он рассказал, что заблокированные на «Азовстали» украинские силовики пытаются торговаться о своей сдаче с военными России и ДНР. Киеву они не очень доверяют.

«У них в последних просьбах идет эвакуация не в Киев, не на часть, подконтрольную Украине, а они хотят в Турцию. Один из вариантов. Там они хотят разоружиться», — рассказал Пушилин.

Как сообщало ИА REGNUM, глава ДНР назвал военными преступниками участников националистического батальона «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Этих боевиков ждёт трибунал или долгое тюремное заключение, заявил Пушилин.

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