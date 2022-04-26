Воронеж, 26 апреля, 2022, 11:32 — ИА Регнум. Бывший глава одного из сельских поселений Калачеевского района Воронежской области признан судом виновным в получении взятки в крупном размере, сообщили 26 апреля в пресс-службе СУ СКР по региону. Дело было возбуждено на основании материалов, предоставленных УФСБ России по Воронежской области.

Дарья Антонова ИА REGNUM Взятка

Как установлено судом и следствием, обвиняемый в интересах главы крестьянско-фермерского хозяйства изменил вид разрешённого использования земельного участка — в целях снижения налоговых отчислений. За услугу глава поселения получил 400 тысяч рублей. При получении взятки он был задержан правоохранителям.

В ходе следствия мужчина признал свою вину и раскаялся. Приговором суда он признан виновным в совершении преступления, ему назначено наказание в виде семи лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, также он на пять лет лишён права занимать определенные должности в органах власти. Приговор может быть обжалован в течение 10 дней.