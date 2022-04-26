Бухарест, , 11:31 — REGNUM За последнюю неделю в Румынии было зарегистрировано 1646 случаев клинического гриппа, что в 27 раз больше, чем за тот же период прошлого года. Об этом 26 апреля со ссылкой на данные румынского министерства здравоохранения сообщает бухарестский информационный портал HotNews.

Грипп Ponchikov.net

Согласно официальной информации, резкое распространение указанного инфекционного заболевания наблюдается в Бухаресте, Тимишоаре, Яссах и других крупных городах страны. При этом в медицинских учреждениях ряда населенных пунктов катастрофически не хватает необходимой вакцины и других противогриппозных препаратов.

Сообщается о смерти трех человек.

Ранее эксперты прогнозировали вспышку эпидемии гриппа в Румынии в период с конца апреля по середину мая нынешнего года. В этой связи в рамках профилактических мероприятий в стране были вакцинированы 1 509 412 человек.