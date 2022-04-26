Берлин, , 11:30 — REGNUM Нехватка удобрений, спровоцированная ситуаций на Украине и западными антироссийскими санкциями, может привести к ещё более радикальным последствиям в среднесрочной и долгосрочной перспективе, чем российское газовое эмбарго. Такое мнение высказали эксперты в статье в немецком издании Compact.

Голод Nonprofitpro.com

»Речь идёт о надвигающейся нехватке удобрений, которая может гарантировать, что бесчисленные фермеры по всему миру просто не смогут производить достаточно сельхозпродукции», — отмечено в материале.

Это спровоцирует крупнейший продовольственный кризис в мире в 2023 году, пишет издание.

«В случае каких-либо сбоев с 2023 года неизбежны значительно более низкие урожаи», — считает глава Ассоциации немецких фермеров Йоахим Руквид.

Ещё более радикальный прогноз сделал Матиас Бернингер, который раньше был статс-секретарем в федеральном министерстве сельского хозяйства, а теперь возглавляет отдел «Общественность и устойчивое развитие» в Bayer AG. По его словам, в 2023 году в мире произойдет величайший голод в истории человечества.

По оценкам боннского экономиста Матина Каима, конфликт на Украине приведёт к голоду ещё 100 миллионов человек. о невообразимых последствиях говорит и исполнительный директор Всемирной продовольственной программы Организации Объединенных Наций в США Дэвид Бизли.

«Нехватка продовольствия вызовет новые миграционные потоки, на фоне которых кризис с сирийскими беженцами станет похожим на пикник в парке», — подчеркнул Бизли.

Читайте также: В Париже оценили риски продовольственного кризиса из-за ситуации на Украине

Аналитики полагают, что на мир надвигается величайший экономический кризис с 1945 года — «обнищание, которое большинство из нас не знало ранее».

Как сообщало ИА REGNUM, в конце марта, месяц спустя после введения санкций, США сняли ограничения на российские минеральные удобрения, испугавшись дефицита. Эту продукцию решено приравнять к товарам первой необходимости, наравне с сельскохозяйственной продукцией, лекарствами и медицинскими изделиями, чтобы не допустить включения их в санкционный список.

Ранее по теме: Байден заявил о мировом дефиците продовольствия из-за событий на Украине