Казань, , 11:30 — REGNUM В Татарии за сутки подтвердили 226 случаев заражения коронавирусом, накануне выявили 228 инфицированных. По информации общероссийского оперативного штаба на 26 апреля, в больницы республики за минувший день доставили 78 ковид-пациентов.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

За время пандемии в Татарии зарегистрировано 143 747 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 137 635 пациентов, скончались 1970 человек. За сутки выписали 230 пациентов, умерли трое.

Как сообщало ИА REGNUM, первую десятку стран по распространению коронавирусной инфекции за минувшую неделю составили Германия, Южная Корея, Франция, Италия, США, Австралия, Япония, Таиланд, Вьетнам и Великобритания.

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