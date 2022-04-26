Джакарта, 26 апреля, 2022, 11:30 — ИА Регнум. Группа защитников животных Animal Defender заявила, что торговля мясом собак, которую можно встретить даже в столице Индонезии, противоречит ряду существующих правил, сообщает CNN Indonesia.

Ольга Кардашова ИА REGNUM Собака

Защитники животных напомнили о законе о продуктах питания, законе о защите прав потребителей и законе о защите животных.

Помимо Джакарты, недавно торговля мясом собак была также обнаружена в Соло, провинция Центральная Ява.

Организация Dog Meet Free Indonesia (DMFI) провела акцию протеста против торговли мясом собак перед мэрией Соло 25 апреля 2022 года. Активисты призвали правительство города Соло немедленно запретить торговлю собачьим мясом.

В Индонезии насчитывается лишь семь округов и городов, где запрещено употреблять, покупать и продавать мясо собак.