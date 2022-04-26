Барнаул, , 11:29 — REGNUM Идея слияния единого Фонда пенсионного и социального страхования обсуждается уже не первый день — сейчас же она начала наконец-то наполняться нормативным содержанием, считает руководитель фракции «Справедливая Россия-За правду» в Алтайском краевом законодательном собрании Александр Молотов. Комментируя корреспонденту ИА REGNUM соответствующее поручение главы российского правительства Михаила Мишустина, он пояснил:

Пенсионная реформа Иван Шилов © ИА REGNUM

«Сама идея эта — правильная и своевременная. Объединение (и я надеюсь, сопутствующая ей оптимизация) двух структур, с одной стороны, упростит жизнь всех наших сограждан (в первую очередь, работников, работодателей и пенсионеров), а с другой стороны, позволит сэкономить бюджетные средства. В то же время партия Справедливая Россия — За правду считает это полумерой.

Необходимо в принципе упразднять внебюджетные фонды и возлагать их функции на Федеральную налоговую службу и иные компетентные госорганы, поскольку в современных условиях цифровизации и оптимизации расходов бюджета подобные громоздкие над- и окологосударственные «надстройки» не просто не нужны, а даже вредны», — считает парламентарий.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее российское правительство известило о намерении активизировать работу над нормативной базой для создания в России единого Фонда пенсионного и социального страхования. Объединение функций Пенсионного фонда и Фонда социального страхования (ФСС) сделает получение социальных выплат более быстрым и удобным для граждан, сказано в официальном сообщении.

Отмечается, что правовая, организационная и техническая готовность работы соцфонда должна быть налажена к 1 января 2023 года

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