Москва, , 11:28 — REGNUM В России порядка 70% граждан стараются регулярно употреблять продукты здорового питания. В их рационе они составляют 25-70%. Таковы данные опроса, проведённого Роспотребнадзором совместно с исследовательским центром «Ромир».

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В основном при выборе здоровых продуктов питания респонденты отдают предпочтение фруктам (61%), рыбе (49%) и овощам (44%), а также кисломолочным продуктам, крупам и цельнозерновому хлебу.

Стали пристально следить за состоянием здоровья и включать в рацион более здоровые продукты после пандемии коронавируса 65% опрошенных. При этом около граждан стали делать больше покупок продуктов в онлайн-магазинах.

Опрос проведен в апреле 2022 года. В исследовании участвовали жители городов России старше 18 лет с населением более 10 тысяч человек.

Как сообщало, самыми любимыми продуктами питания у жителей России для приготовления завтрака являются яйца (13,3%), творог (11,4%), молоко (9,8%), овсянка (9,2%) и йогурт (7,4%).

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