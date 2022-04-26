Докучаевск, ДНР, 26 апреля, 2022, 11:27 — ИА Регнум. Киевские боевики произвели артиллерийский обстрел города Докучаевск в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 26 апреля сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Артиллерийский обстрел

Уточняется, что обстрел Докучаевска со стороны украинских вооруженных формирований был зафиксирован в 10:50 (совпадает с мск) и во время него по территории города было выпущено пять снарядов калибра 122 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что республике нужна скорость выхода на конституционные границы