Новосибирск, 26 апреля, 2022, 11:27 — ИА Регнум. В Новосибирске в общегородском субботнике 23 апреля приняли участие 92 629 человек. Об этом сегодня, 26 апреля, сообщила мэрия города.

ИА REGNUM Весенний субботник

«3090 кубометров мусора и грязи собрали новосибирцы, — говорится в телеграм-канале городской администрации. — 1019 единиц техники привлекалось для вывоза мусора».

По официальным данным, с 21 апреля на полигоны из города вывезено 7880 кубометров мусора.