Томск, 26 апреля, 2022, 11:26 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в Томской области выявили 97 новых случаев заражения коронавирусом, 43 из них госпитализировали в ковидные стационары. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе федерального оперштаба.

В коронавирусном стационаре

Таким образом, общее число подтверждённых случаев инфицирования за весь период пандемии достигло 129 476.

Выздоровели после COVID-19 к настоящему времени 127 011 человек, в том числе 73 за последние сутки. По состоянию на 26 апреля, жертвами коронавируса стали 820 человек.