Пенза, 26 апреля, 2022, 11:26 — ИА Регнум. В Пензенской области выявили за минувший день 131 случай заражения коронавирусом, выписали 233 человека. В больницы доставили 21 ковид-пациента, сообщает 26 апреля общероссийский оперативный штаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Общее количество заражений коронавирусом в Пензенской области достигло 184 114 случаев. Выздоровели с начала пандемии 177 523 пациента, скончались 5775 человек, из них восемь — за сутки.

Ранее ИА REGNUM сообщало, апрель–май благоприятны для прививки подростка против COVID-19.

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