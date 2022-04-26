Екатеринбург, 26 апреля, 2022, 11:30 — ИА Регнум. В аптеках Свердловской области с начала 2022 года фиксируют подорожание части лекарственных препаратов. Цены на них выросли от 1 до 23%. Об этом в ходе пресс-конференции журналистам сообщил полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев.

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По словам уральского полпреда, рост цен не затронул жизненно важные препараты. Их список находится на жесточайшем контроле. Колебаний по ценам практически нет.

Подорожание части остальных лекарственных препаратов обусловлено санкциями Запада. «Ряд препаратов у нас завозится из Европы. Сегодня в силу санкций такого доступа нет. Логистика выросла, нужно завозить достаточно большим плечом. Поэтому это объективное повышение», — подчеркнул Владимир Якушев.