Абакан, 26 апреля, 2022, 11:26 — ИА Регнум. В городе Абакане (Хакасия) следствие проводит проверку по факту нападения домашней собаки на ребёнка. Об этом ИА REGNUM сообщили 26 апреля в Главном следственном управлении СКР по Красноярскому краю и Хакасии.

skeeze Хаски. Собака

25 апреля в следственные органы поступило сообщение о нападении собаки породы хаски на десятилетнего ребёнка. По предварительным данным, вечером мальчик гулял и катался на велосипеде недалеко от своей школы. В какой-то момент к нему подбежала собака и укусила за щеку.

Владелец пса рассказал, что проживает неподалеку от школы, где гулял ребёнок. Осенью 2021 года он разобрал вольер, в котором жила собака. Животное стало жить на улице и свободно перемещаться. До этого случая собака на людей не нападала.

Мальчика госпитализировали. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Как сообщало ИА REGNUM, в Петропавловске-Камчатском 18 апреля стая бесхозных собак напала на девятилетнюю девочку.

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