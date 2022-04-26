Астана, 26 апреля, 2022, 11:25 — ИА Регнум. Министерство сельского хозяйства Казахстана планирует нарастить производство сахара в стране в семь раз. Об этом 26 апреля сообщает пресс-служба ведомства.

Мешки с сахаром

Отмечается, что в республике в год потребляют 532 тыс. тонн сахара. Из этого объёма внутри страны производят только 7%. Для выращивания сахарной свёклы не хватает воды, а оборудование на заводах по производству сахара изношено.

«Ожидается увеличение производства сахара в семь раз – до 254 тыс. тонн, а также снижение импорта на 32%. Это позволит повысить обеспеченность внутреннего рынка сахаром отечественного производства с 7 до 43%», — сказал пресс-служба глава минсельхоза Ербол Карашукеев.

Он сообщил, что планируется решить проблемы с водой, расширить посевные площади, переоснастить заводы и запустить новые. Для осуществления задуманного потребуется поддержка бизнесу от государства. Планируется платить в течение пяти или шести лет субсидии, выдавать льготные кредиты.

Стоит отметить, в 2021 году Казахстан импортировал из России 272,3 тыс. тонн сахара на сумму $163,5 млн.