Рим, 26 апреля, 2022, 11:25 — ИА Регнум. Капитан сборной Италии по футболу Джорджо Кьеллини завершит карьеру в национальной команде 1 июня. Об этом 26 апреля сообщает DAZN.

Nazionale Calcio Джорджо Кьеллини

1 июня в Лондоне на стадионе «Уэмбли» состоится матч между сборными Италии и Аргентины. Матч победителей первенств Европы и Южной Америки получит название «Финалиссима» и станет первым в рамках сотрудничества Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и Южноамериканской конфедерации футбола (КОНМЕБОЛ).

«Если я буду в порядке, сыграю матч против команды Аргентины 1 июня на «Уэмбли». Я хотел бы попрощаться со сборной и синей футболкой в такой праздничной игре», — сказал 37-летний Кьеллини.

Напомним, летом 2021 года сборная Италии выиграла чемпионат Европы, а команда Аргентины завоевала Кубок Америки.

Кьеллини выступал за сборную Италии с 2004 года. В составе команды он стал чемпионом Европы в 2021 году, а также финалистом Евро-2012. С 2005 года он играет за туринский «Ювентус», в составе которого стал девятикратным чемпионом Италии, пять раз выиграл Кубок страны и дважды выходил в финал Лиги чемпионов.