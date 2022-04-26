Ульяновск, 26 апреля, 2022, 11:23 — ИА Регнум. В Ульяновске на Первомай запланировано открытие паркового сезона и запуск фонтанов. Также состоится митинг-шествие, сообщает администрация областного центра.

Дарья Драй ИА REGNUM Барабанщицы на шествии в честь 1 мая

В День весны и труда в Ульяновске заработают новые аттракционы и интерактивные площадки, начнут работу городские парки и запустят фонтаны на площади Ленина, в парках «Владимирский сад» и «Винновская роща», а также у киноконцертного комплекса «Современник».

Также состоятся праздничное шествие и митинг под лозунгом «За мир! За труд! За май!» В нём примут участие работники предприятий, профсоюзы, общественники, представители молодёжных и ветеранских объединений, а также политические партии.

Что касается других массовых мероприятий, то для жителей и гостей города проведут концерты, развлекательные программы, мастер-классы и конкурсы.

Как сообщало ИА REGNUM, Первомай в регионах России последние два года из-за пандемии проходил в основном в виртуальном формате: шествие отменяли с учётом эпидемиологический обстановки.