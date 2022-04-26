Москва, 26 апреля, 2022, 12:16 — ИА Регнум. Иеромонах Фотий объяснил, почему не будет выходить на одну сцену с певцом Сергеем Лазаревым и другими артистами. Об этом 26 апреля пишет портал «Актуальные новости».

Пресс-служба фестиваля Сергей Лазарев

По словам иеромонаха, он выступает исключительно на мероприятиях, организованных православными фондами, или кинопремьерах: «Там бывает всего несколько участников и приглашенных певцов. Люди понимают, что я священное лицо. И они выстраивают так программу, чтобы я не оказался там белой вороной и опорочил свою репутацию». Также Фотий заверил, что его, как правило, не приглашают в те места, где собирается «бомонд», включая Лазарева и других знаменитостей.

Ранее иеромонах Фотий назвал «предателями» ряд покинувших Росию артистов. Так, по мнению Фотия, страну предали Андрей Макаревич, Максим Галкин и Алла Пугачёва.