Санкт-Петербург, , 11:50 — REGNUM Благодаря испытаниям на максимальной температуре более 800 км тепловых сетей Северной столицы удалось выявить 14 технологических нарушений, сообщили 26 апреля в пресс-службе АО «Теплосеть Санкт-Петербурга».

Испытания итоги пресс-служба «Теплосеть Санкт-Петербурга».

Напомним, 30 марта, 5 и 19 апреля 2022 года теплоэнергетики испытали на максимальную температуру (100-110 градусов) более 800 км тепловых сетей в пяти районах города: Василеостровском, Московском, Адмиралтейском, Невском, Красногвардейском, а также в городе Кудрово Ленинградской области. По итогам было выявлено 14 технологических нарушений. Для их устранения заменено более 72 метров ненадежных участков теплосетей.

«На данный момент идет подготовка к проведению испытаний тепловых сетей на плотность и прочность. С мая по август 2022 года специалисты предприятия проверят надежность более 2,7 тыс. км трубопроводов», — рассказали в ведомстве.

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