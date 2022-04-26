Уфа, 26 апреля, 2022, 11:22 — ИА Регнум. Санобработку территорий от клещей намерены завершить до 8 мая в Уфе. Об этом 26 апреля сообщает пресс-служба городской администрации.

egor347 Осторожно, клещи!

Данный вопрос рассматривался на совещании в мэрии.

По словам главного врача республиканского центра дезинфекции Павла Мочалкина, санобработка территории города началась 24 апреля. Завершить обработку от клещей планируется до 8 мая, а от грызунов – до 31 мая.

«Республиканский центр дезинфекции проводит обработку в местах массового отдыха населения города в ночные и ранние утренние часы, согласно положений санитарного законодательства. В текущем году на территории Уфы предусмотрена обработка от клещей на площади 555 га, от личинок комаров – на 497 га, от летающих комаров на – 436 га и от грызунов – на 10 400 га», — приводит пресс-служба слова Мочалкина.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии к медикам по поводу укусов клещей обратились более 100 человек.