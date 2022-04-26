Сеул, 26 апреля, 2022, 11:20 — ИА Регнум. За минувшие сутки в Южной Корее прививку от COVID-19 сделали 842 человека. Об этом 26 апреля сообщает Edaily со ссылкой на свои источники.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцинация

По состоянию на 00:00 26 апреля в общей сложности в стране получили первую дозу вакцины 45 023 924 человека. Уровень вакцинации в Южной Корее составил 87,7%.

Вторую дозу вакцины за минувшие сутки в стране получили 1204 человека. В общей сложности обе дозы вакцины получили 44 539 235 человек. Уровень полной вакцинации составил 86,8%.

«Бустерную» дозу получили 8817 человек. В общей сложности дополнительную дозу вакцины получили 33 076 060 человек.

Четвертую дозу вакцины получили 197 085 человек. В общей сложности четвертую дозу получили 1 034 210 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Южной Корее выявили 80 361 случай заражения коронавирусом. Общее число подтвержденных случаев в стране увеличилось до17 009 765.

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