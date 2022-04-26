Калуга, 26 апреля, 2022, 11:35 — ИА Регнум. Калужской области во время майских праздников у всех желающих сохранится возможность вакцинироваться от COVID-19. Выходными в пунктах вакцинации станут только 1 и 9 мая. В остальные дни, начиная с 30 апреля, пункты будут работать ежедневно с 12.00 до 18.00 часов. Об этом 26 апреля сообщили корреспонденту ИА REGNUM в министерстве здравоохранения региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцинация от коронавируса

Вакцинация от коронавируса по-прежнему остается самым надежным способом защититься от инфекции. В настоящее время в регионе развёрнуто 50 стационарных и 17 мобильных пунктов, 74 мобильные прививочные бригады вакцинируют трудовые коллективы на предприятиях. Все пункты вакцинации добавлены на Яндекс карты.

«Записаться на прививку и на ревакцинацию можно в поликлинике по месту жительства, на портале Госуслуг, а также по телефону «122» Единой регистратуры Калужской области», — отметили в областном минздраве.