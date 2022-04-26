Нью-Дели, 26 апреля, 2022, 11:18 — ИА Регнум. Отказ от газа в Европе и немедленный переход на возобновляемые источники энергии (ВИЭ) невозможен, заявила министр иностранных дел Норвегии Анникен Хюитфельдт.

ИА REGNUM Газ

По ее словам, газ должен использоваться тогда, «когда мы намереваемся обращаться к возобновляемой энергии».

«Невозможно сократить работу газовой отрасли немедленно, особенно в Европе, где сейчас высокий спрос на норвежский газ. Мы будем продолжать поставлять газ на европейский рынок еще несколько лет», — сказала она на международной конференции «Раисина диалог» в Нью-Дели.

Как сообщало ИА REGNUM, около 40% компаний в ФРГ ощутили последствия резкого роста цен на энергоносители.

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